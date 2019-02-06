Adidas выпустит кроссовки по мотивам "Игры престолов"

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Adidas выпустит кроссовки по мотивам "Игры престолов"

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Новая коллекция будет состоять из нескольких моделей обуви под названием UltraBOOST.

Компания Adidas показала официальные фотографии коллекции кроссовок, которые посвящены "Игре престолов". Об этом сообщает Winter is Coming.

<p>Фото: © <a href="https://winteriscoming.net/2019/02/05/adidas-reveals-full-game-of-thrones-inspired-sneaker-collection/" target="_blank">winteriscoming.net</a></p>

Коллекция кроссовок состоит из моделей UltraBOOST. Расцветки обуви отсылают к фигурирующим в сериале семьям — домам Ланнистеров, Старков, Таргариенов, а также к другим организациям и героям.

Новые кроссовки выйдут в апреле 2019 года. Релиз будет приурочен к премьере финального сезона "Игры престолов", которая состоится 14 апреля.

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