Adidas выпустит кроссовки по мотивам "Игры престолов"

Компания Adidas показала официальные фотографии коллекции кроссовок, которые посвящены "Игре престолов". Об этом сообщает Winter is Coming.
Коллекция кроссовок состоит из моделей UltraBOOST. Расцветки обуви отсылают к фигурирующим в сериале семьям — домам Ланнистеров, Старков, Таргариенов, а также к другим организациям и героям.
Новые кроссовки выйдут в апреле 2019 года. Релиз будет приурочен к премьере финального сезона "Игры престолов", которая состоится 14 апреля.
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