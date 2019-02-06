В Пентагоне заявили, что разработка РФ новых систем не поможет сохранить ДРСМД

Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью лежит на России, новые разработки в сфере вооружений не помогут его сохранить. Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джонни Майкл.

Комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости разработки сверхзвукового ракетного комплекса, Майкл отметил, что спасение договора зависит от решения России.

— Ответственность за сохранение ДРСМД лежит исключительно на России. Разработка дополнительных систем, нарушающих соглашение, ни в коей мере не помогает, если они действительно хотят спасти договор, — цитирует его слова ТАСС.

По его мнению, осталась последняя возможность "спасти" договор.

— Договор по контролю над вооружениями, который одна сторона соблюдает, а другая в открытую грубо нарушает, не позволяет нам быть в безопасности. Нарушения влекут за собой последствия. И это последняя возможность для России вернуться к выполнению (договора. — Прим. Лайфа), — добавил Майкл.

Как писал Лайф, 2 февраля США официально нотой Госдепа уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин в ответ резюмировал, что Москва зеркально отвечает на действия США.