Пользователи Facebook смогут удалять сообщения в течение 10 минут после отправки

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Пользователи Facebook смогут удалять сообщения в течение 10 минут после отправки

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пользователи социальной сети "Фейсбук" получили возможность удалять сообщения в личной переписке и конференциях мессенджера в течение десяти минут после отправки. Об этом сообщает портал The Verge.

Отмечается, что в такой ситуации другие участники переписки увидят оповещение о том, что сообщение было удалено автором.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация, что данной функцией пользуются основатель сети Марк Цукерберг и другие руководители компании. После этого "Фейсбук" изменил политику и пообещал сделать удаление сообщений возможным для всех пользователей.

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