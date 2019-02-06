Мать оставила одних. Трое детей погибли при пожаре в доме в Хабаровском крае

В селе Бриакан Хабаровского края трое детей стали жертвами пожара в частном деревянном доме.
Как указывается в сообщении регионального ГУ МЧС РФ, мать погибших поздно вечером вышла в магазин. По словам женщины, её не было дома около получаса. Вернувшись, мать увидела, что жилище полностью охвачено огнём. Никого из детей спасти не удалось.
Погибшие были 2012, 2015, 2016 годов рождения.
Причины трагедии выясняются. СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели детей при пожаре.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени