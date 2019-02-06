СМИ: В британском правительстве тайно обсудили план отсрочки Brexit

Члены Правительства Великобритании тайно обсудили план отсрочки Brexit, сообщает Daily Telegraph.

По данным издания, министры хотят оставить Соединённое Королевство в составе Евросоюза на восемь недель дольше, чем запланировано, — до 24 мая 2019 года.

Отмечается, что согласовать данную меру с ЕС планируется в том случае, если палата общин поддержит соглашение по Brexit.

Напомним, парламент Соединённого Королевства 15 января 2019 года отверг предложенный кабинетом Терезы Мэй вариант соглашения с ЕС. Позже премьер-министр представила новый план по Brexit. Западные СМИ назвали его "днём сурка", отметив, что в последнем предложении Мэй нет "ничего нового".

Лайф также писал, что 29 января британские депутаты уже отклонили поправку, требовавшую от правительства перенести Brexit с 29 марта на более поздний срок.