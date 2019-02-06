Трамп объяснил, что может помешать "экономическому чуду" в США

При этом глава Белого дома подчеркнул, что американцам нужно объединиться для борьбы с противниками на международной арене.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "глупые войны" могут стать серьёзной угрозой для американского экономического чуда. Об этом он рассказал в ходе ежегодного обращения к конгрессу.

— Экономическое чудо происходит в Соединённых Штатах, и единственное, что может его остановить, — это глупые войны, политика или нелепые партийные расследования, — цитирует американского лидера РИА "Новости".

При этом Трамп подчеркнул, что его соотечественникам необходимо объединиться для борьбы с противниками на международной арене.

Напомним, ранее глава Белого дома сообщил, что решение по обнародованию результатов "российского дела" будет выносить генпрокурор США.