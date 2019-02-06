В Приамурье эвакуировали более 2 тысяч человек из-за сообщения о "минировании"

Более двух тысяч пациентов и сотрудников областной клинической больницы в Благовещенске пришлось эвакуировать из-за сообщения об угрозе взрыва.

— Ситуация была достаточно сложная, связанная с тем, что не было указано здание, которое якобы заминировано. А в структуре областной больницы находится как минимум пять зданий, — приводит ТАСС слова заместителя главврача больницы Людмилы Остапенко.

Спустя некоторое время правоохранители отметили, что угроза была ложной, поскольку опасных предметов при обследовании зданий не нашли.

Сейчас полиция устанавливает лицо, распространившее ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.