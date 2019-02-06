"Рождены свободными". Трамп заявил, что США не будут социалистической страной

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что США никогда не превратятся в социалистическую страну и его тревожат призывы к этой модели развития.

— Америка была основана на свободе и независимости, а не на государственном принуждении, господстве и контроле. Мы рождены свободными, и мы останемся свободными, — заявил президент США во время выступления в конгрессе с ежегодным посланием.

Ранее американский лидер рассказал о своей встрече с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном 27–28 февраля во Вьетнаме. Кроме того, Трамп объяснил, что "глупые войны" могут оказаться угрозой для "экономического чуда" в США.