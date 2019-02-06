Более 47 тысяч человек могут оказаться в зоне паводка в Якутии

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Более 47 тысяч человек могут оказаться в зоне паводка в Якутии

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Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Более 130 населённых пунктов Якутии могут оказаться в зоне затопления паводком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по региону.

Отмечается, что в опасности находится около 8,8 тысячи домов, где проживает более 47 тысяч человек.

В комитете также сообщили, что региональные власти выделили на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 170 миллионов рублей.

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