Приостановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

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Приостановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

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Фото: © РИА Новости / Иван Макеев

Приостановлено движение электропоездов на юге Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

В пресс-службе метро пояснили, что движение отсутствует между "Новоясеневской" и "Тёплым Станом". Пассажирам рекомендовано пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и наземным транспортом.

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