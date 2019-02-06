Приостановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

Приостановлено движение электропоездов на юге Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.
Нет движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии между (6) Новоясеневской и (6) Тёплым станом. Пожалуйста, пользуйтесь Серпуховско-Тимирязевской линией (9) и наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 февраля 2019 г.
Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется между (6) Медведково и (6) Тёплым станом.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 февраля 2019 г.
Прилагаем все усилия для восстановления движения между (6) Тёплым станом и (6) Новоясеневской.
В пресс-службе метро пояснили, что движение отсутствует между "Новоясеневской" и "Тёплым Станом". Пассажирам рекомендовано пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и наземным транспортом.
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