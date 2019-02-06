В ГД предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Депутаты Государственной думы РФ предложили ввести для жителей ДВФО налоговый вычет на автомобили. Об этом сообщает "Российская газета".
По данным издания, в целях поддержки жителей Дальневосточного федерального округа предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий миллион рублей. Соответственно, выплата по нему будет составлять максимум 130 тысяч рублей.
Авторы инициативы напомнили, что в позапрошлом году под общественной инициативой об отмене ввозных пошлин на иностранные машины для жителей ДВФО подписалось более тридцати тысяч человек.
Отметим, что законопроект "О внесении изменений в ст. 220 ч. 2 Налогового кодекса РФ" будет рассмотрен в Госдуме уже сегодня.
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