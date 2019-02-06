Песков сообщил дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят деятельность Союзного государства.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи 13 февраля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, в ходе встречи главы двух стран обсудят деятельность Союзного государства. Также будут обсуждены текущие вопросы российско-белорусских отношений, в том числе деятельность двусторонней рабочей группы.

На встрече лидерам государств также представят доклады о деятельности рабочей группы.