Песков сообщил дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи 13 февраля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, в ходе встречи главы двух стран обсудят деятельность Союзного государства. Также будут обсуждены текущие вопросы российско-белорусских отношений, в том числе деятельность двусторонней рабочей группы.
На встрече лидерам государств также представят доклады о деятельности рабочей группы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени