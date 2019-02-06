Восстановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

Движение поездов между станциями "Тёплый Стан" и "Новоясеневская" Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.
Движение поездов между (6) Тёплым станом и (6) Новоясеневской восстановлено. Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 февраля 2019 г.
Как подчеркнули в пресс-службе метрополитена, на данный момент движение вводится в график.
Напомним, сегодня утром было приостановлено движение на юге оранжевой ветки столичной подземки.
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