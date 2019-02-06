Восстановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

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Восстановлено движение поездов на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Движение поездов между станциями "Тёплый Стан" и "Новоясеневская" Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

Как подчеркнули в пресс-службе метрополитена, на данный момент движение вводится в график.

Напомним, сегодня утром было приостановлено движение на юге оранжевой ветки столичной подземки.

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