Появились фото с места страшного пожара под Хабаровском, где погибли малыши

Лайф публикует фотографии с места страшного пожара в частном доме в селе Бриакан Хабаровского края, где погибли трое малышей. На кадрах видно, что постройка деревянная и она практически полностью выгорела.

Дети были дома одни, их мама поздно вечером вышла в магазин. Вернувшись через полчаса, она увидела, что строение охвачено огнём.

Отмечается, что женщина смогла попасть в дом и вынести оттуда двоих детей, но спасти их не удалось.

Позже при тушении сотрудники МЧС обнаружили тело третьего малыша. В настоящий момент обстоятельства трагедии выясняются.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).