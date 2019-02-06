Появились фото с места страшного пожара под Хабаровском, где погибли малыши

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Появились фото с места страшного пожара под Хабаровском, где погибли малыши

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Лайф публикует фотографии с места страшного пожара в частном доме в селе Бриакан Хабаровского края, где погибли трое малышей. На кадрах видно, что постройка деревянная и она практически полностью выгорела.

<p>Фото: © L!FE</p>

Дети были дома одни, их мама поздно вечером вышла в магазин. Вернувшись через полчаса, она увидела, что строение охвачено огнём.

<p>Фото: © L!FE</p>

Отмечается, что женщина смогла попасть в дом и вынести оттуда двоих детей, но спасти их не удалось.

<p>Фото: © L!FE</p>

Позже при тушении сотрудники МЧС обнаружили тело третьего малыша. В настоящий момент обстоятельства трагедии выясняются.

<p>Фото: © L!FE</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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