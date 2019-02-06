Медведев уволил главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах освобождён от своей должности. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщили в российском правительстве.
Уточняется, что это произошло "по просьбе" самого Кельбаха, место которого теперь будет занимать его первый заместитель по техполитике Вячеслав Петушенко.
Кельбах занимал свой пост с 2011 года.
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