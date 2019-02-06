СКР объявил в розыск двух топ-менеджеров газовых компаний по делу Арашуковых

Уали Евгамуков и Умар Калмыков — фигуранты дела о хищении природного газа "Газпрома" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Следственный комитет РФ объявил в розыск ещё двух человек по "делу Арашуковых". Речь идёт об исполняющем обязанности директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умаре Калмыкове.

Как пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они объявлены в розыск по делу о хищении природного газа "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

— Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников, — подытожила она.

Как ранее писал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца. Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. Кроме того, были арестованы и другие фигуранты, им вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе.