Названы самые популярные маршруты в метро Москвы

Наиболее востребованными точками отправления у жителей и гостей столицы стали "Выхино", "Щёлковская", "Юго-Западная" и другие конечные станции

Московский метрополитен показал список самых востребованных маршрутов у пассажиров — пользователей приложения "Метро Москвы". Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Согласно предоставленной информации, наиболее востребованными точками отправления у жителей и гостей столицы стали станции "Выхино", "Щёлковская", "Юго-Западная", "Новокосино", "Домодедовская", "Медведково", "Новогиреево". При этом чаще всего люди смотрят, как попасть на станции "Курская", "Киевская" и "Комсомольская".

Уточняется, что пользователи приложения часто прокладывают путь до станций, находящихся недалеко от популярных мест для отдыха и развлечений. Так, в список попали "Арбатская", "Охотный Ряд", "ВДНХ".