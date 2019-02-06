В день похорон Децла опубликован его последний трек

На официальном YouTube-канале рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл aka Le Truk, в день его похорон был опубликован последний трек исполнителя.

— Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев ранее загрузить тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (метемпсихоз — реинкарнация <...>), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора, — говорится в комментарии к видеоролику.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. Предварительно, смерть наступила от патологии сердца. За несколько лет до этого Децл говорил, что хочет инсценировать смерть в 35 лет.