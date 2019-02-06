При сильном землетрясении в Азербайджане пострадало 30 человек

При землетрясении на северо-западе Азербайджана, которое произошло ночью, пострадало 30 человек. При этом госпитализация потребовалась только четырём из них, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

— У одного из них сломана рука, двое получили ушибы ног. Им оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили в Минздраве.

У ещё одного местного жителя произошло кровоизлияние в мозг. Его доставили в реанимацию. Состояние 58-летнего мужчины оценивается как тяжёлое.

Меж тем в центре сейсмологической службы добавили, что подземные толчки продолжаются.

По уточнённым данным, на северо-западе Азербайджана произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,3.