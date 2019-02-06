Сбылась мечта. Путин подарил девочке из Приморья щенка золотистого ретривера

В администрации края отметили, что такой подарок является крайне удачным для детей с особенностями развития.

Президент России Владимир Путин подарил девочке из Приморья, больной аутизмом, щенка золотистого ретривера, которого она вместе с мамой просила в письме российскому лидеру. Об этом говорится в инстаграм-аккаунте администрации края.

Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала (на Новый год) письмо президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца Администрация Приморского края

В администрации уточнили, что, учитывая характер заболевания девочки, животное может стать для ребёнка настоящим другом. Также там отметили, что такой подарок является крайне удачным для детей с особенностями развития.

— Золотистый ретривер — порода, подходящая для детей с особенностями развития. Собака идеальна для терапии, потому что у неё спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их активно привлекают к реабилитации детей. В реабилитационных центрах Приморского края сегодня активно применяется канистерапия, где на службе также есть собаки этой породы, — добавили в пресс-службе.

Это не первый новогодний подарок от президента школьникам. Ранее Путин исполнил мечту 12-летней Ольги Марущенко, написавшей ему письмо с просьбой о подарке. Её семья приехала из Казахстана в Хакасию относительно недавно и живёт в съёмном жилье. В письме девочка рассказала, что мечтает о щенке хаски, но её семья не может позволить себе такую собаку. Также президент подарил велосипед сибирской пятикласснице Марии Котовой, а 11-летней Ане Абрамовой из Курска — щенка лабрадора-ретривера.