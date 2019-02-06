Госдеп США назначил спецпосланника по борьбе с антисемитизмом

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы избавиться от ненависти и предрассудков во всех их проявлениях.

Госдепартамент США объявил о назначении Элана Карра на должность спецпредставителя по борьбе с антисемитизмом.

Как говорится в сообщении ведомства, Карр является бывшим военным офицером, а также трудился прокурором по уголовным делам. В Госдепе подчёркивают, что Вашингтон и дальше будет работать над искоренением ненависти и предрассудков во всех их проявлениях.

— Продвижение свободы вероисповедания и прав человека, включая борьбу с антисемитизмом по всему миру, является одним из главных приоритетов США, — говорится в сообщении.

В новой должности Карр посетит Словакию и Бельгию, где пройдут конференции по борьбе с антисемитизмом с 5 по 7 февраля.