Роспотребнадзор: Около половины россиян привиты против гриппа

За последнюю неделю превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в 43 регионах России.

Почти половина россиян — 49% — привиты против гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

— При подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа более 70,8 млн человек — 49% от численности населения Российской Федерации, в том числе за счёт средств работодателей привито более 5,8 млн человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю с 28 января по 3 февраля превышение эпидемического порога было зарегистрировано в 43 регионах страны.

Как писал ранее Лайф, в России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ.