Глава МИД Венесуэлы заявил, что при Трампе в США вернулся расизм

По словам представителя ведомства, американский лидер имеет имперское высокомерие.

Планы президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой показывают, что в Белый дом вернулись сегрегация и расизм. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

— Дональд Трамп защищает стену на южной границе и криминализирует иммиграцию. В США вернулись сегрегация и расизм, — написал Арреаса в "Твиттере".

По его словам, Трамп имеет имперское высокомерие и всё ещё использует термин "нелегальный иммигрант". Арреаса отметил, что "никто не нелегален" и "никто не чужак".

Ранее Трамп заявил, что собирается добиться строительства стены на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию из стран Латинской Америки. При этом Конгресс США до сих пор не одобрил выделение необходимых для этого средств.