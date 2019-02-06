В Новой Зеландии бушует пожар на площади в две тысячи гектаров

Пожар в новозеландском регионе Тасман распространился на почти две тысячи гектаров, в результате чего были эвакуированы 170 домов. Об этом информирует издание New Zealand Herald.
Сообщается, что пожар начался 5 февраля в регионе Тасман на севере Южного острова и за ночь увеличился вдвое, распространившись более чем на 1800 га. Служба гражданской обороны Новой Зеландии на несколько часов объявила режим чрезвычайной ситуации в регионе, но затем он был отменён.
Хотя рост огня замедлился утром из-за более низкой температуры и большей влажности воздуха, ситуация может измениться, если температура возрастёт и усилится ветер
Служба гражданской обороны
В регионе работают наземные команды пожарных и 16 вертолётов для защиты домов от пламени. Эвакуированные жители смогут вернуться в дома через два или три дня, сообщили спасатели.
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