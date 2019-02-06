В Россию из Монголии ввезли колбасу, заражённую африканской чумой свиней

Данная разновидность чумы не представляет опасности для людей, однако заражённая продукция всё равно была снята с продаж.

В Бурятии выявили партию колбасы, ввезённую из Монголии, в которой есть геном африканской чумы свиней (АЧС). Об этом журналистам сообщили в администрации города Улан-Удэ.

— Данная партия продукции продавалась с 1 по 5 февраля в магазинах Улан-Удэ, а также Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском, Баргузинском районах, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что АЧС не опасна для людей, партия была снята с продаж, а на территории республики проводятся мероприятия, направленные на предотвращение вспышки этого заболевания среди домашних свиней и диких кабанов.