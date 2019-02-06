"Общественный контролёр". Песков рассказал о роли журналистики

Современное общество может быть здоровым, только если у него есть здоровая журналистика, которая играет роль общественного контролёра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Медиадень", организованном ИД "Коммерсант".
Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет и роль общественного контролёра, ... и сдерживающую роль, и роль проведения всяческих расследований, порицания — там, где это необходимо, справедливого или несправедливого
Дмитрий Песков
Представитель Кремля отметил, что качественная журналистика должна и информировать людей, и быть при этом "четвёртой властью".
— Журналистика меняется, и меняется вообще информация, мне кажется, не в лучшую сторону, — добавил Песков.
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