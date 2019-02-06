Песков рассказал, в чём смысл жизни

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Песков рассказал, в чём смысл жизни

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в чём видит смысл жизни. Он сообщил участникам форума "Медиадень", что смысл в созидании.

— Будь то идеи, материальное, культурное, чего-то осязаемое — или участие в процессе созидания. Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться, чтобы созидать. Но мне не близко, что жизнь — это борьба, — пояснил представитель Кремля.

Он также добавил, что не смог бы работать журналистом, а также дорожит своей работой пресс-секретаря президента страны.

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