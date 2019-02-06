"Сердце разрывается". Отец Децла попросил прощения у сына

В своём письме Александр Толмацкий написал о том, как сожалеет, что так и не смог наладить отношения с Кириллом.

Отец Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, Александр написал прощальное письмо сыну и попросил у него прощения. Своё сообщение продюсер опубликовал в своём инстаграме.

Толмацкий написал, что больше всего в жизни боялся, что Кирилл не придёт на его похороны. Так он сожалеет, что они так и не успели пойти друг другу навстречу и поговорить. Также продюсер выразил своё смущение от того, что сын "наговорил много странных вещей" в его адрес.

— Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня, сердце разрывается от любви и боли, — написал Толмацкий.

Напомним, рэпер Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. Ранее Александр Толмацкий заявил, что о результатах экспертизы о причинах смерти станет известно только "через две недели".