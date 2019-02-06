"Сердце разрывается". Отец Децла попросил прощения у сына

Отец Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, Александр написал прощальное письмо сыну и попросил у него прощения. Своё сообщение продюсер опубликовал в своём инстаграме.
Толмацкий написал, что больше всего в жизни боялся, что Кирилл не придёт на его похороны. Так он сожалеет, что они так и не успели пойти друг другу навстречу и поговорить. Также продюсер выразил своё смущение от того, что сын "наговорил много странных вещей" в его адрес.
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Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль......
— Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня, сердце разрывается от любви и боли, — написал Толмацкий.
Напомним, рэпер Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. Ранее Александр Толмацкий заявил, что о результатах экспертизы о причинах смерти станет известно только "через две недели".
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