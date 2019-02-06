СКР опросил дочь Башмета по делу о пожаре в "звёздном доме" в Москве

Сотрудники Следственного комитета России опросили дочь знаменитого российского дирижёра Юрия Башмета Ксению в рамках дела о гибели восьми человек при пожаре в "звёздном доме" на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ксения Башмет во вторник была опрошена московскими следователями в качестве свидетеля, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, 4 февраля в историческом здании в Москве загорелась квартира, принадлежавшая дочери Юрия Башмета Ксении. При пожаре погибло восемь человек, включая двоих детей. Предварительной причиной назвали неисправность электрооборудования.