Песков заявил, что в России нет цензуры

По словам пресс-секретаря президента РФ, ограничения на владение СМИ иностранцами есть и в других странах мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Медиадень", заявил, что в России отсутствует цензура.

Песков отметил, что ограничения на владение СМИ иностранными гражданами является распространённой практикой во многих странах мира. По его мнению, эта идея "абсолютно правильная", несмотря на то, что каждое государство устанавливает свой "порог владения".

По мнению пресс-секретаря, в некоторых случаях журналистам перед публикацией того или иного материала стоит положиться на "собственные ориентиры". Публикация материалов про действия маньяков или какие-то трагические события может "спровоцировать других больных людей на обострение". Но, несмотря на это, государство не должно регулировать такие моменты принудительно.