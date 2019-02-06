Во флагманских офисах "Мои документы" появилась новая услуга

Флагманские офисы "Мои документы" в Москве обзавелись новой услугой. Теперь юридическим лицам начали выдавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
— Юридические лица теперь могут получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), во флагманских офисах "Мои документы" ЦАО и ЮЗАО, — говорится в сообщении.
Чтобы получить такую услугу, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте mos.ru. За один раз представитель юрлица может подать от одного до пяти запросов о предоставлении сведений.
Раньше такую услугу могли получить только физические лица.
Стоит добавить, что флагманский офис ЦАО находится на первом этаже ТРЦ "Афимолл Сити" (Пресненская набережная, дом 2), а офис ЮЗАО — на третьем этаже ТРЦ "Спектр" (Новоясеневский проспект, дом 1).
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