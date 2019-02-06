Песков рассказал, как относится к публикации "компромата на него"

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Песков рассказал, как относится к публикации "компромата на него"

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента заявил, что стал менее ранимым, поскольку главное — быть в ладах с законом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как относится к публикации "компромата на него".

— Уже с юмором, — ответил Песков на форуме "Медиадень".

Как отметил пресс-секретарь, "глупо говорить", что он не переживает. Он рассказал, что со временем стал менее ранимым. Песков добавил, что главное — это быть в ладах с законом и легче относиться к подобным ситуациям.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему его нет в соцсетях.

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