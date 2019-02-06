Камин и терраса с мангалом. Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу

Семья Арашуковых после обысков выставила на продажу квартиру сенатора Рауфа Арашукова на Каменном острове в Санкт-Петербурге площадью 260 квадратных метров. Об этом сообщил Mash.
По данным канала, в квартире есть гостиная с камином, четыре спальни, три ванных, гардеробная, терраса с мангалом и бильярдная. Из окон и с балкона открывается вид на Малую Невку, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. В самом доме есть лобби-бар, спортзал, тренажёрный зал, теннисный корт, бассейн, сауна и солярий.
Стоимость квартиры составляет 99 миллионов.
Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали утром 30 января во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца. Под стражу заключён и отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении газа на 30 млрд рублей и создании ОПС. Также были арестованы и другие фигуранты, им вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе.
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