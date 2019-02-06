Прямая трансляция: в Москве проходит церемония прощания с Децлом
Фото: Facebook.com/Lana Udachina
В Центральной клинической больнице в Москве началась церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким).
На гражданскую панихиду пришли сотни человек, однако для журналистов церемония прощания закрыта.
Как уже ранее сообщал Лайф, в ЦКБ, где проходит гражданская панихида, усилили меры безопасности.
Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.
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