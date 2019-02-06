Прямая трансляция: в Москве проходит церемония прощания с Децлом

Прямая трансляция: в Москве проходит церемония прощания с Децлом

Фото: Facebook.com/Lana Udachina

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Кирилла Толмацкого после панихиды похоронят на Пятницком кладбище, там покоится его бабушка по материнской линии.

В Центральной клинической больнице в Москве началась церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким).

На гражданскую панихиду пришли сотни человек, однако для журналистов церемония прощания закрыта.

Как уже ранее сообщал Лайф, в ЦКБ, где проходит гражданская панихида, усилили меры безопасности.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.

Автор:
ОЯ
Ольга Янковская
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