Из-за действий Лондона. Песков заявил, что пристально следит за британскими СМИ

Пресс-секретарь президента пояснил, что RT и Sputnik "подвергаются гонениям", а действия журналистов всячески ограничиваются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва вынуждена пристально следить за работой британских СМИ в России в ответ на действия Лондона в отношении российских журналистов.

По словам Пескова, российские СМИ RT и Sputnik "подвергаются гонениям" в Великобритании, и их право на работу по сбору и распространению информации всячески ограничиваются.

— Это вынуждает российскую сторону самым внимательным образом обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как относится к публикации "компромата на него".