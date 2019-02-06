Из-за действий Лондона. Песков заявил, что пристально следит за британскими СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва вынуждена пристально следить за работой британских СМИ в России в ответ на действия Лондона в отношении российских журналистов.
По словам Пескова, российские СМИ RT и Sputnik "подвергаются гонениям" в Великобритании, и их право на работу по сбору и распространению информации всячески ограничиваются.
— Это вынуждает российскую сторону самым внимательным образом обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству, — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, как относится к публикации "компромата на него".
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