Песков: Многие СМИ разорятся, если государство перестанет им помогать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Медиадень" сказал, что многие СМИ ждёт разорение, если они перестанут получать поддержку от государства.

— Наверное, многие разорятся, если государство перестанет им помогать, — сказал он.

Также он добавил, что если СМИ и не разорятся, то как минимум не смогут совершенствоваться. Песков полагает, что СМИ в России должны быть более самостоятельными, однако это зависит от того, как будет развиваться рекламный рынок в РФ.