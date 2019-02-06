Песков объяснил, почему Путин чаще даёт интервью зарубежным СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Медиадень" пояснил, почему российский лидер Владимир Путин чаще даёт интервью иностранным средствам массовой информации, а не российским.
У него мало времени. И он очень часто доступен для СМИ, почти ежедневно
Дмитрий Песков
Песков подчеркнул, что сейчас Путин гораздо реже даёт интервью и иностранным СМИ, так как иногда это не имеет смысла. Но также отсутствие интервью объясняется плотным графиком российского лидера.
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