Песков объяснил, почему Путин чаще даёт интервью зарубежным СМИ

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Песков объяснил, почему Путин чаще даёт интервью зарубежным СМИ

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Медиадень" пояснил, почему российский лидер Владимир Путин чаще даёт интервью иностранным средствам массовой информации, а не российским.

У него мало времени. И он очень часто доступен для СМИ, почти ежедневно

Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что сейчас Путин гораздо реже даёт интервью и иностранным СМИ, так как иногда это не имеет смысла. Но также отсутствие интервью объясняется плотным графиком российского лидера.

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