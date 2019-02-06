Песков заявил, что в СМИ стало слишком много заказных материалов

По его мнению, такие публикации можно отнести к "категории коррупции" в журналистике, но об этом "не пишут".

Средства массовой информации в последнее время стали публиковать много заказных материалов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас заказных материалов не меньше, чем пропаганды. Это другая тема, — сказал Песков.

По его словам, заказные материалы можно отнести к "категории коррупции в СМИ".

— Никто об этом не говорит, но СМИ также подвержены коррупции, журналисты берут деньги за материалы. Это плохо, но об этом СМИ не пишут, — подчеркнул пресс-секретарь.