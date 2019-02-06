"Мы всё сказали". Лавров ответил на заявление Трампа о перезаключении ДРСМД

Глава МИД отметил, что за отсутствием инициативы со стороны США по договору Владимир Путин поручил спокойно выжидать реакции Вашингтона.

Москва всё уже сказала по проблематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе о причинах зеркальных действий в ответ на приостановку участия США в соглашении. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

— Мы всё сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент (РФ Владимир) Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально, — сказал Лавров.

Он отметил, что американская сторона приостановила своё участие в соглашении и РФ поступила так же, поэтому через шесть месяцев по итогам официальной ноты США договор перестанет действовать.

Как отметил Лавров, за отсутствием инициативы со стороны США по договору Владимир Путин поручил спокойно выжидать реакции Вашингтона, когда на Западе "созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности".

Ранее Сергей Лавров оценил вероятность холодной войны из-за приостановки ДРСМД. Также в Госдепартаменте назвали условие отказа от выхода из соглашения.