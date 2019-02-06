ВОЗ официально признала победу России над краснухой

Россия смогла остановить передачу краснухи в 2015–2017 годах, что подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует пресс-служба Минздрава РФ.
Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что РФ получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трёх лет
Министерство здравоохранения РФ
Отмечается, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала главе российского Минздрава Веронике Скворцовой соответствующий сертификат.
— Благодаря этим успехам РФ внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 странах Европы, — пояснила Якаб, комментарий которой приводится в сообщении пресс-службы.
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