В Гамбурге представили обновлённый Volkswagen Passat

В Европе новый Passat появится уже в августе нынешнего года, а в России — только в 2020 году.

В Гамбурге компания Volkswagen представила обновлённый Passat восьмого поколения для европейского рынка.

Технические изменения коснулись только подвески — там появились адаптивные амортизаторы — и двигателей, где вместо мотора объёмом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил появился аналогичный полуторалитровый двигатель. В качестве альтернативы покупателям будут предложены двухлитровые агрегаты в 190 и 272 лошадиные силы. Дизельные моторы будут доступны в четырёх вариантах: 1,6 литра (120 лошадиных сил) и двухлитровых (150, 190 и 240 лошадиных сил). Гибридная версия Passat получила более ёмкую батарею, за счёт которой запас хода вырос на 15 километров.

Минимальные изменения претерпела внешность авто: чуть поменялись бамперы и решётка радиатора. Основные фары были адаптированы с флагманского Touareg. Задние фары при помощи светодиодных "бумерангов" вместо увеличивания яркости при торможении будут менять рисунок.

Производители доработали приборную панель, добавили в неё разъёмы USB Type-C, обновили мультимедийную систему, добавив в неё различные развлекательные приложения, интернет-магазины и многое другое. Также обновлённый Passat получил несколько электронных помощников, в том числе систему умного руля, который будет определять участие водителя в управлении по прикосновению к баранке.

Предзаказ восьмого Volkswagen Passat для Европы будет открыт в мае 2019 года, в России он появится как минимум в 2020 году. Публичная презентация модели состоится на Женевском автосалоне, который пройдёт с 7 по 17 марта.