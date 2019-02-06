Песков назвал ненужным навязывание телеканалам политики в области культуры

Навязывание телеканалам политики в области культуры является бесперспективным, так как ведёт к сокращению аудитории. Об этом на форуме "Медиадень" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, телеканалы пытаются подстраиваться под спрос людей, чтобы иметь рейтинги. А рейтинги, в свою очередь, нужны для того, чтобы продавать рекламу, которая приносит деньги, добавил Песков.
— А как можно регулировать спрос, навязывать? Можно, конечно, вещать "в стенку", но тебя никто не будет смотреть, — сказал он.
Также представитель Кремля скептически отнёсся к недовольству политикой телеканалов, которое высказывают деятели культуры.
Можно какого-нибудь деятеля культуры посадить на телеканал и сказать: "Давай, зарабатывай, показывай "Лебединое озеро" круглые сутки, вперёд!"
Дмитрий Песков
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