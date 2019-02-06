Песков назвал ненужным навязывание телеканалам политики в области культуры

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Песков назвал ненужным навязывание телеканалам политики в области культуры

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Фото: © Pixabay

По его словам, телевидение пытается подстраиваться под спрос зрителей, чтобы иметь рейтинги и зарабатывать деньги.

Навязывание телеканалам политики в области культуры является бесперспективным, так как ведёт к сокращению аудитории. Об этом на форуме "Медиадень" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, телеканалы пытаются подстраиваться под спрос людей, чтобы иметь рейтинги. А рейтинги, в свою очередь, нужны для того, чтобы продавать рекламу, которая приносит деньги, добавил Песков.

— А как можно регулировать спрос, навязывать? Можно, конечно, вещать "в стенку", но тебя никто не будет смотреть, — сказал он.

Также представитель Кремля скептически отнёсся к недовольству политикой телеканалов, которое высказывают деятели культуры.

Можно какого-нибудь деятеля культуры посадить на телеканал и сказать: "Давай, зарабатывай, показывай "Лебединое озеро" круглые сутки, вперёд!"

Дмитрий Песков

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