Песков заявил, что ему никогда не предлагали возглавить МИД РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему никто и никогда не предлагал стать министром иностранных дел РФ. Добавим, что весной прошлого года ходили слухи о том, что представитель Кремля может возглавить внешнеполитическое ведомство.

— Меня никто никогда не звал и пока ничего, кроме должности пресс-секретаря, не предлагал, — отметил Песков, выступая на форуме "Медиадень".

Представитель Кремля признался, что у него высокая зарплата. Кроме того, Песков считает свою нынешнюю работу захватывающей и интересной, поэтому у него нет мыслей, "что там дальше".