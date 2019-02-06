Песков заявил, что ему никогда не предлагали возглавить МИД РФ

Читайте также

Песков заявил, что ему никогда не предлагали возглавить МИД РФ

402

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему никто и никогда не предлагал стать министром иностранных дел РФ. Добавим, что весной прошлого года ходили слухи о том, что представитель Кремля может возглавить внешнеполитическое ведомство.

— Меня никто никогда не звал и пока ничего, кроме должности пресс-секретаря, не предлагал, — отметил Песков, выступая на форуме "Медиадень".

Представитель Кремля признался, что у него высокая зарплата. Кроме того, Песков считает свою нынешнюю работу захватывающей и интересной, поэтому у него нет мыслей, "что там дальше".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×