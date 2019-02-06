Песков рассказал, какими качествами должен обладать его преемник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал качества, которыми должен обладать его преемник на этой должности. Как заявил представитель Кремля в рамках форума "Медиадень", этот человек должен быть компетентен по широкому спектру вопросов.

— Он должен быть современнее меня, он должен компенсировать мою современную безграмотность в плане новых медиа, — заявил Песков.

Напомним, что ранее на форуме "Медиадень" Песков рассказал, почему в России нет цензуры, в чём смысл жизни, а также кто виновен в колебаниях рубля.