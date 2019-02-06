Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в 26 странах Европы

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в 26 странах Европы

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Фото: © Pixabay/Mojpe

В девяти странах зафиксировано региональное распространение заболевания, в пяти странах – локальное и ещё в пяти — частные случаи.

В 26 странах Европы зарегистрировано распространение гриппа, и его активность продолжает расти, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— В 26 странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа... Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти, — говорится в сообщении.

В девяти странах врачи зафиксировали региональные вспышки заболевания, в пяти странах — локальные и ещё в пяти странах зафиксированы частные случаи ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около половины россиян привиты против гриппа.

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