Песков назвал политическим мужеством выступление Путина по пенсионной реформе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на форуме "Медиадень", что российский лидер Владимир Путин проявил политическую смелость, честно и открыто объяснив гражданам страны необходимость пенсионной реформы.
По пенсионной реформе разве не была сказана вся правда? Разве президент России не вышел с обращением к людям? Он посчитал необходимым, чтобы именно он объяснил это людям. И он объяснил, почему Правительством РФ принимается это решение
Дмитрий Песков
— Никакой неправды там не было, это была полная правда. Это очередное проявление беспрецедентной политической смелости и мужества президента, — добавил представитель Кремля.
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