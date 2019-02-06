Песков назвал политическим мужеством выступление Путина по пенсионной реформе

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Песков назвал политическим мужеством выступление Путина по пенсионной реформе

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на форуме "Медиадень", что российский лидер Владимир Путин проявил политическую смелость, честно и открыто объяснив гражданам страны необходимость пенсионной реформы.

По пенсионной реформе разве не была сказана вся правда? Разве президент России не вышел с обращением к людям? Он посчитал необходимым, чтобы именно он объяснил это людям. И он объяснил, почему Правительством РФ принимается это решение

Дмитрий Песков

— Никакой неправды там не было, это была полная правда. Это очередное проявление беспрецедентной политической смелости и мужества президента, — добавил представитель Кремля.

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