Отец Децла впервые увидел внука на прощании с сыном

Из-за конфликта Толмацкого-старшего с Кириллом последний не давал своему отцу видеться с внуком.

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий впервые увидел своего внука на похоронах сына.

После того как Кирилл поссорился с отцом, он запретил ему видеться с внуком Тони. Первая встреча родственников произошла только сегодня.

Сообщается, что 14-летний Тони и Александр постоянно общались друг с другом во время церемонии прощания.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.