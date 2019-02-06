Отец Децла впервые увидел внука на прощании с сыном

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий впервые увидел своего внука на похоронах сына.
После того как Кирилл поссорился с отцом, он запретил ему видеться с внуком Тони. Первая встреча родственников произошла только сегодня.
Сообщается, что 14-летний Тони и Александр постоянно общались друг с другом во время церемонии прощания.
Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.
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