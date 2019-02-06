Песков назвал неразделимыми понятия свободы слова и национальной безопасности

Интересы национальной безопасности России и свободу слова не следует разделять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Интересы России и национальная безопасность перевесят, хотя мне трудно представить себе такие "ножницы" (...) Это не разные понятия, — сказал Песков.
По его словам, эти два понятия могут находиться только на одной чаше весов, "а что-то второе — на другой".
Ранее Дмитрий Песков назвал ненужным навязывание телеканалам политики в области культуры.
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