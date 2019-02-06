Песков назвал неразделимыми понятия свободы слова и национальной безопасности

Пресс-секретарь президента считает, что эти два понятия могут находиться только на одной чаше весов.

Интересы национальной безопасности России и свободу слова не следует разделять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Интересы России и национальная безопасность перевесят, хотя мне трудно представить себе такие "ножницы" (...) Это не разные понятия, — сказал Песков.

По его словам, эти два понятия могут находиться только на одной чаше весов, "а что-то второе — на другой".

Ранее Дмитрий Песков назвал ненужным навязывание телеканалам политики в области культуры.