Песков назвал свою жизнь адом до введения ежедневных брифингов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проводить ежедневные брифинги для журналистов в Кремле решили по аналогии с практикой других стран. Об этом он рассказал на форуме "Медиадень".

По его словам, в отличие от пресс-секретарей лидеров других стран, он проводит брифинги по телефону, так как из-за графика можно экономить время, в том числе и журналистов. Кроме того, это можно сделать из любой точки мира и буквально за 20 минут.

Представитель Кремля также признался, что до введения телефонных брифингов его телефон звонил не останавливаясь.

— Это превратилось в ад, поэтому идея структурировать [обращения журналистов] помогла мне, — резюмировал он.