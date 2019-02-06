Песков назвал размер зарплат своих подчинённых

Как объяснил представитель Кремля, в пресс-службе достаточно длинная карьерная лестница.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал на форуме "Медиадень", что зарплаты в пресс-службе российского лидера начинаются от 50–60 тысяч рублей.

По словам представителя Кремля, в пресс-службе достаточно длинная карьерная лестница. Стартовая позиция — специалист, затем консультант, у которого несколько градаций. После сотрудника повышают до советника, который также имеет несколько ступеней. Затем — замглавы департамента, глава департамента, референт.

— В общем, это очень длинная лестница. Скажу, что начинается зарплата где-то с 50–60 тысяч рублей, — признался Песков.

Кроме стабильной зарплаты также бывают премии. Так, в прошлом году все сотрудники получили 13-ю зарплату в размере одного оклада.

— В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок. То есть должностной оклад, потом надбавка за стаж, потом, если имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее, — пояснил пресс-секретарь.

Говоря о своей заработной плате, Песков признался, что получает один из самых высоких окладов в пресс-службе.